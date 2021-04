Polizei Mettmann

POL-ME: 1,7 Promille: Polizei zieht betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr - Ratingen - 2104070

Mettmann (ots)

Aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Samstagabend (17. April 2021) in Ratingen eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr ziehen konnte.

Gegen 21:25 Uhr war eine 52-jährige Ratingerin mit ihrem BMW über die Tiefenbroicher Straße in Ratingen gefahren. Dabei fuhr sie laut Aussagen von Zeugen "extreme Schlangenlinien" und geriet in den Gegenverkehr. Zudem habe der Wagen immer wieder abrupt und ohne Grund stark abgebremst. Die Zeugen, die hinter dem BMW herfuhren, handelten richtig und alarmierten daraufhin umgehend die Polizei, wobei sie auch das Kennzeichen an die Beamten durchgaben.

So konnten die Polizisten kurz darauf an der Halteranschrift die Fahrerin des BMW ermitteln und antreffen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die 52-jährige Ratingerin augenscheinlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Die Frau gab an, mehrere Gläser Wein getrunken zu haben, woraufhin die Polizisten einen Atemalkoholtest bei der Ratingerin durchführten. Dieser ergab einen Wert von rund 1,7 Promille (0,85 mg/l).

Dies hatte gleich mehrere Konsequenzen für die Ratingerin:

So musste sie mit zur Polizeiwache nach Ratingen, wo zur weiteren Beweisführung eine Blutprobe bei der Frau entnommen wurde. Zudem wurde der Führerschein der Frau sichergestellt und ein Strafverfahren gegen die 52-Jährige eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell