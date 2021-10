Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: 10 Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Crivitz und Tramm (Ergänzungsmeldung)

Crivitz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall Montagmittag zwischen Crivitz und Tramm (wir informierten) sind insgesamt 10 Personen verletzt worden, vier davon schwer. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein mit mehreren Personen besetzter Kleintransporter aus noch ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und anschließend wieder zurück auf die Straße gefahren sein. In weiterer Folge soll der mit 7 Personen besetzte Kleintransporter mit drei entgegenkommenden Autos zusammengestoßen sein. Dabei wurden unter anderem der Fahrer des Kleintransporters sowie eine Autofahrerin, die durch Rettungskräfte aus ihrem Fahrzeug befreit werden musste, schwer verletzt. Beide wurden jeweils mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Die übrigen Verletzen, darunter ein wenige Monate alter Säugling, sind mit Rettungswagen in Kliniken gebracht worden. Derzeit ist die Unfallstelle weiterhin voll gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und hierzu auch einen technischen Sachverständigen hinzugezogen. Der bei diesem Unfall entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf mehrere Zehntausend Euro beziffert.

