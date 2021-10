Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Baum im Schlosspark brannte- Polizei vermutet Brandstiftung

Ludwigslust (ots)

Ein teils maroder Laubbaum ist am Sonntagabend im Ludwigsluster Schlosspark in Brand geraten. Spaziergänger bemerkten gegen 18:15 Uhr den Vorfall und informierten daraufhin die Feuerwehr, die wenig später zum Einsatz kam. Betroffen war ein ca. 10 Meter hoher Laubbaum mit einem Stammdurchmesser von ca.150 Zentimetern. Der durch das Feuer angerichtete Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei geht nach gegenwärtigen Erkenntnissen von Brandstiftung aus und hat eine Anzeige aufgenommen. Im Zuge der Ermittlungen prüft die Polizei, inwieweit ein Zusammenhang zu einem ähnlichen Vorfall besteht, der sich vor 10 Tagen ebenso im Ludwigsluster Schlosspark ereignete. Dort war ebenfalls ein maroder Baum in Brand geraten. Die Eiche wurde durch das Feuer zerstört und kippte anschließend um.

