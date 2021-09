Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Blick hinter die Kulissen der Polizeidirektion Göttingen: Twitter-Marathon am 1. Oktober

Göttingen (ots)

Am 1. Oktober findet ein bundesweiter Twitter-Marathon unter Beteiligung verschiedenster Blaulichtorganisationen statt. Daran beteiligt sich auch die Polizeidirektion Göttingen und möchte diesen Tag nutzen, um Interessierten einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Da sich der Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Göttingen über eine Fläche von 7.790 Quadratkilometern von Hann. Münden im Süden bis nach Hoya im Norden sowie von Walkenried im Osten bis nach Uchte im Westen erstreckt, wird die Direktion durch sieben der insgesamt elf Twitter-Kanäle an dem Tag vertreten. Über die verschiedenen Twitter-Accounts können die Tweets kommentiert werden und Fragen an die Kolleginnen und Kollegen gestellt werden:

@Polizei_GOE (Polizei Göttingen) https://twitter.com/Polizei_GOE

@Polizei_OHA (Polizei Osterode) https://twitter.com/Polizei_OHA

@Polizei_NOM (Polizei Northeim) https://twitter.com/Polizei_NOM

@Polizei_HI (Polizei Hildesheim) https://twitter.com/Polizei_HI

@Polizei_HM (Polizei Hameln-Pyrmont) https://twitter.com/Polizei_HM

@Polizei_HOL (Polizei Holzminden) https://twitter.com/Polizei_HOL

@Polizei_NBG (Polizei Nienburg) https://twitter.com/Polizei_NBG

In der Zeit von 11 bis 22 Uhr "twittern" die Kolleginnen und Kollegen auf den teilnehmenden Kanälen unter dem Hashtag #polizei110 über die verschiedensten Einsätze, die sie an dem Tag beschäftigen werden. "Es ist uns besonders wichtig, die vielfältigen, interessanten, aber auch herausfordernden Aufgabengebiete zu zeigen, die die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich beschäftigen. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte, die auf unseren Kanälen vorbeischauen," sagt Gwendolin von der Osten, Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen.

Foto: Polizeidirektion Göttingen

Original-Content von: Polizeidirektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell