Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Kind läuft auf Straße

Am Donnerstag erlitt ein Kind in Heidenheim bei einem Unfall Verletzungen.

Ulm (ots)

Gegen 13 Uhr fuhr eine 39-Jährige in ihrem Auto in der Wilhelmstraße, der B466, in Richtung Steinheim. Sie fuhr auf dem linken Fahrstreifen. Auf dem rechten Fahrstreifen, auf dem überwiegend Lastkraftwagen fuhren, staute der Verkehr. Zwischen den Lastkraftwagen sprang unvermittelt eine Zwölfjährige hervor. Die 39-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen mit ihrem Auto. Das Kind erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten das Mädchen in eine Klinik. Die Polizei klärt nun den genauen Hergang des Unfalls.

Hinweis:

Das Mädchen ist vermutlich aus Unachtsamkeit auf die Straße gelaufen. Richtiges Verhalten im Straßenverkehr können Erwachsenen mit ihren Kindern üben. Kennen Sie den Reim: Links - rechts - links: Augen auf, das bringt´s? Wie wäre es, wenn sie das Lied dazu mit ihrem Kind singen und die Blickrichtung jeweils dem Liedtext anpassen, wenn sie gemeinsam über die Straße gehen? Sie hätten sicher Spaß dabei und ihr Kind würde lernen, sich sicher im Verkehr zu bewegen.

