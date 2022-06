Erbach (ots) - Ein in der Michelstädter Straße geparkter VW geriet am Dienstag (28.06.), in der Zeit zwischen 7.30 und 12.20 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Fahrzeugs ein und entwendeten anschließend eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche samt Inhalt. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in ...

