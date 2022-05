POL-WHV: Rechtmäßiger Eigentümer gesucht! Wem gehört dieses Fahrrad?

Zetel (ots) - Am Mittwoch, 11.05.22, gegen 07:05 Uhr, befuhr eine 9-Jährige mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Neuenburger Straße in Zetel. In der Einmündung zur Danziger Straße wurde sie von einem 52-Jährigen aus Zetel in seinem Pkw übersehen. Die 9-Jährige wurde leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland Pressestelle Wilhelmshaven Telefon: 04421/942-104 und am Wochenende über 04421 / 942-215 www.polizei-wilhelmshaven.de ...

