Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verfolgungsfahrt durch das Plauentief +++ 3 jugendliche Täter mit entwendetem Roller unterwegs +++ Polizei lobt ausdrücklich das Verhalten der Passanten+++

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 09.05.22, gegen 15:20 Uhr, wurden der Polizei drei Jugendliche auf einem Motorroller mit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Einhaltung von Verkehrsregeln fahrend in dem Bereich Salzastraße / Posener Straße mitgeteilt. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte die Jugendlichen samt Roller schnell ausfindig machen. Bei Erblicken der Polizeibeamten nahmen diese Reißaus - es folgte eine Verfolgungsfahrt, die u.a durch das nahegelegene Plauentief führte. Nach einem selbstverursachten Sturz mit dem Roller, flüchteten die Jugendlichen zu Fuß in unterschiedliche Richtungen, zwei von ihnen überstiegen hierbei einen Metallzaun einer Förderschule in der Warthestraße. Die jugendlichen Täter konnten zwischenzeitlich allesamt ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der Motorroller zuvor entwendet worden war. Diverse Strafverfahren wurden gegen die Jugendlichen eingeleitet, u.a. wegen Schweren Diebstahls, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Hausfriedensbruch. Als besonders positiv hat sich im Rahmen dieses Einsatzes das Verhalten der Passanten erwiesen. Diese gaben den Beamten bei der Verfolgung der Täter wertvolle Hinweise durch Zurufe und Richtungsweisung. Zeugen, die durch die Fahrt der Jugendlichen gefährdet worden sind, Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-942-0 in Verbindung zu setzen.

