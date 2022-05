POL-WHV: Pressemeldung des PK Jever vom 10.05.2022

Hannover, Wilhelmshaven, Berlin (ots) - Die PIRATEN Niedersachsen schließen sich der Kritik des BUND Niedersachsen [1] an und verurteilen den vorgezogenen Baubeginn für ein LNG-Terminal in Wilhelmshaven scharf. "Schon von Offshore Windparks weiß man um die Auswirkungen solcher Eingriffe auf die Schweinswale. [2] In Wilhelmshaven nun die gleiche Schändung der Natur ...

mehr