Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Dangast - Wer hat Beobachtungen gemacht?

Dangast (ots)

Zu mehreren Einbrüchen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Dangast. Es wurde unter anderem gewaltsam in einen Imbiss, ein Restaurant, ein Eiscafé und in mehrere Verkaufswagen eingebrochen. In einigen Fällen blieb es bei einem Einbruchsversuch, in den anderen Fällen wurden kleinere Mengen Bargeld entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-923-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell