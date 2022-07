Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Deggingen - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Ulm (ots)

Am Freitag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann mit seinem Citroen die Ditzenbacher Straße. Beim Abbiegen in die Bundesstraße 466 in Richtung Bad Ditzenbach missachtete er die Vorfahrt eines 36-Jährigen, der mit seinem Seat auf der B466 in Richtung Geislingen unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Seat mehrfach um die eigene Achse und beschädigte hierbei noch das "Willkommen"-Schild der Gemeinde Deggingen. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein Sanka brachte ihn in ein Krankenhaus. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.

++++++++++++++++++++++++++++1395095

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Bebe), 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell