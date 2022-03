Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsüberwachung Schulweg

Wachenheim a.d.W. (ots)

Am Montag, den 07.03.2022 zwischen 07:15 bis 08:00 Uhr, wurden Schulwegkontrollen in der Friedelsheimer Straße in Wachenheim a.d.W durchgeführt. Es wurde insbesondere die an werktags von 07:00 bis 18:00 Uhr gültige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Es konnten insgesamt sieben Verstöße festgestellt werden. Die gefahrene Höchstgeschwindigkeit lag bei 61km/h.

