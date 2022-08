Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raub im Nordring

Hamm-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte überfielen am Samstag, 6. August, gegen 14 Uhr, einen 42-Jährigen im Nordring, indem sie ihn auf seinem Fahrrad stoppten, schlugen und anschließend seiner Geldbörse beraubten. Die Geldbörse konnte im Nahbereich ohne Bargeld aufgefunden werden. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Sie können wie folgt beschrieben werden: beide männlich, einer ist etwa 22 bis 25 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und wies ein ungepflegtes Erscheinungsbild auf. Der Andere ist etwa 30 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, hatte einen Vollbart und trug schwarze Kleidung und ein schwarzes Käppi. Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mw)

