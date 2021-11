Polizei Steinfurt

POL-ST: Brand auf einer Terrasse in Hörstel-Riesenbeck am 06.11.2021

Rheine, Hörstel, Riesenbeck, Steinfurt (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Nacht zu Sonntag, gegen 23:25 Uhr, auf einer Terrasse an der Heinrich-Niemeyer-Strasse in Hörstel Riesenbeck zu einem Brand. Das Feuer griff auf ein angrenzendes Carport über. Die Feuerwehr konnte den Brand jedoch schnell löschen. Mehrere Bewohner und Ersthelfer wurden mit Verdacht auf leichte Rauchgasintoxikation in nahegelegenen Krankenhäusern behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe das Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

