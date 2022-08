POL-HAM: Einbruch in Praxis - Zeugen gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine Sporthalle auf der Stefanstraße war am Sonntag, 7. August, gegen 19.40 Uhr das Ziel von Einbrechern. Eine 58-Jährige befand sich zum Tatzeitpunkt an der Halle, als sie drei männliche Jugendliche bemerkte. Als diese die Frau erblickten, flüchteten sie zu Fuß in Richtung Norden. Kurze Zeit später rannten zwei weitere Jugendliche von der Halle kommend ebenfalls in Richtung Norden. Die ...

mehr