POL-MR: Vermisstenfall Samira Semic aus Kirchhain wird Studiofall in der Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg: Versuchter Quad-Diebstahl Der Besitzer eines Quads stellte sein Fahrzeug am Dienstag, 13. September, gegen 21 Uhr auf den Parkplatz in der Straße Krummbogen gegenüber der Tankstelle ab. Als er am Mittwoch gegen 9 Uhr zurückkehrte, fand er den Inhalt des geöffneten Fachs am ...

mehr