POL-PDNW: Bad Dürkheim/Neustadt - Vermisster 76-jähriger Mann - Öffentlichkeitsfahndung

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 06.08.2022 gegen 01:30 Uhr wurden in der Weinstraße in Wachenheim zwei Personen verletzt. Ein bislang unbekannter Täter verfolgte einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen und schlug mit einer 1 Meter langen Kunststoffstange mehrfach auf sie ein. Er verfolgte sie anschließend noch bis zur Ampel in der Weinstraße und kehrte dann um. Die beiden Männer zogen sich Verletzungen am Kopf und der ...

