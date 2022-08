Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - verfolgt und geschlagen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 06.08.2022 gegen 01:30 Uhr wurden in der Weinstraße in Wachenheim zwei Personen verletzt. Ein bislang unbekannter Täter verfolgte einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen und schlug mit einer 1 Meter langen Kunststoffstange mehrfach auf sie ein. Er verfolgte sie anschließend noch bis zur Ampel in der Weinstraße und kehrte dann um. Die beiden Männer zogen sich Verletzungen am Kopf und der Hand zu, mussten jedoch nicht vom DRK versorgt werden. Warum der Täter auf die Männer einschlug ist nicht bekannt. Der unbekannte Täter war 20-30 Jahre alt, 170-175cm groß, hatte eine schlanke-muskulöse Statur, schwarze kurze Haare und trug einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer kurzen roten Hose, war Oberkörperfrei und hatte keine Tätowierungen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Gegen den unbekannten Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

