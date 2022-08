Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Schweißgerät geriet in Brand

Ulm (ots)

Zum Glück hatte sich die erste Meldung, wonach eine Garage in Vollbrand stehen würde, nicht bewahrheitet. Die Alarmierung erfolgte am Samstagabend, gegen 19.45 Uhr. Beim Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Tatsächlich war ein Schweißgerät in der Garage in Brand geraten. Es war nach Angaben des Besitzers aber mehrere Tage zuvor zuletzt in Betrieb gewesen. Außer dem zerstörten Gerät war aber kein Schaden entstanden. Die Feuerwehr aus Eberhardzell war mit 3 Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz.

