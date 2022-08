Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - 61-Jährige verursacht Unfall mit Pedelec

Radfahrerin schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 19 Uhr befuhr am Freitag eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg vom Skaterpark in Biberach in Richtung Hans-Liebherr-Straße. Hierbei kam sie nach rechts und kollidierte mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer. Die 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie wurde in eine Klinik eingeliefert. Es entstand ein Gesamtschaden von 50 Euro.

