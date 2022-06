Polizei Hamburg

POL-HH: 220627-5. Erledigung der Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Harburg (siehe auch PM 220523-1. und 220602-3.)

Hamburg

Tatzeit: 22.05.2022, 23:43 Uhr

Tatort: Hamburg-Harburg, Julius-Ludowieg-Straße

Die Fahndung nach dem 31-jährigen Amerikaner Newsha K. ist erledigt. Der per Haftbefehl gesuchte Tatverdächtige wurde leblos in einem in Frankreich gelegenen Hotel aufgefunden. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen nicht vor.

Im Mai kam es in Harburg zu einem versuchten Tötungsdelikt zum Nachteil eines 31-Jährigen. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5229545

Umfangreiche Ermittlungen der Mordkommission (LKA 41) hatten zur Identifizierung des Mannes geführt. In Folge dessen hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg eine Anordnung zur Öffentlichkeitsfahndung erwirkt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/5238511) und das Amtsgericht Hamburg hatte einen Haftbefehl gegen den tatverdächtigen 31-Jährigen erlassen.

Beamte der Zielfahndung des Landeskriminalamts (LKA 23) führten umfangreiche Fahndungsmaßnahmen durch. Gestern wurde der Gesuchte leblos in einem Hotel in Straßburg (Frankreich) aufgefunden.

Die Fahndung sowie die Ermittlungen wurden eingestellt.

