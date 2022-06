Polizei Hamburg

POL-HH: 220627-2. Flüchtiger Autofahrer nach Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer in Hamburg-Hoheluft-Ost - Zeugen gesucht

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 23.06.2022, 20:15 Uhr; Unfallort: Hamburg-Hoheluft-Ost, Eppendorfer Baum/Eppendorfer Landstraße

Am Donnerstagabend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der mutmaßliche Verursacher flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Fahrer einer Ducati Monster befuhr die Eppendorfer Landstraße in Richtung Lehmweg und hielt an der Kreuzung Eppendorfer Landstraße/Eppendorfer Baum aufgrund der rotzeigenden Ampel an. Nachdem diese auf Grün umsprang, setzte er seine Fahrt fort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr in diesem Moment ein aus dem Eppendorfer Baum kommender und in Richtung Lenhartzstraße fahrender noch unbekannter Autofahrer den Kreuzungsbereich. Hierbei kollidierte der mit offenbar überhöhter Geschwindigkeit fahrende Pkw, möglicherweise ein dunkler Audi A6, mit der Ducati und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort.

Der 55-jährige Motorradfahrer stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich unter anderem eine Armfraktur zu. Passanten leisten dem Ducatisto Erste Hilfe, der wenig später zur weiteren Versorgung durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert wurde.

Der Verkehrsunfalldienst Innenstadt/West (VD 2) übernahm die ersten Ermittlungen.

Die Ducati wurde durch die Kollision stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben oder Hinweise zu Insassen des Autos geben können, der einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite haben dürfte, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/ 4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

