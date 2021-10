Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Waldmössingen) 21-jähriger Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt (28.10.2021)

Schramberg (ots)

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 21-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Seedorfer Straße erlitten. Der Mann war auf dem Gehweg aus Richtung Seedorf kommend in Richtung Ortsmitte Waldmössingen unterwegs. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit hoher Geschwindigkeit und prallte im Bereich eines Gebäudes gegen das dortige Aluminiumgeländer. Der Radfahrer wurde über das Geländer geschleudert und kam mit dem Kopf auf dem Asphaltboden auf. Mit einem Rettungswagen wurde er nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in eine Klinik eingeliefert. Ein dort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell