POL-UL: (BC) Hochdorf - Deutlich zu schnell über die B 30

Ulm (ots) - Gegen 19 Uhr befuhr am Freitag eine 61-Jährige mit ihrem Fahrrad den Radweg vom Skaterpark in Biberach in Richtung Hans-Liebherr-Straße. Hierbei kam sie nach rechts und kollidierte mit einem entgegenkommenden 29-jährigen Radfahrer. Die 61-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie ...

