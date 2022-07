Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Illegale Müllentsorgung

Rinteln-Friedrichshöhe (ots)

(me) In der Zeit von Dienstag, 26.07.2022 - 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 28.07.2022 - 10:00 Uhr, entsorgte ein bisher unbekannter Betroffener einen Müllsack mit vier Flaschen mit vermutlich Benzin an der Friedrichshöher Straße in Höhe der Einmündung zum Hegersweg. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter 05751 - 95450 in Verbindung zu setzen.

