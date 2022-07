POL-NI: Autofahrer verletzt Waldspaziergänger

Bückeburg (ots) - (ma) Aus unbekannter Ursache ist ein Stoppelfeld in Bückeburg an der Warberschen Straße in Brand geraten. Heute um 00.23 Uhr wurde die Polizei Bückeburg über das Feuer von einem Zeugen informiert. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer sofort löschen, so dass lediglich eine Fläche von ca.15qm verbrannte. Ein Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg Polizeikommissariat Bückeburg Ulmenallee 9 31675 ...

