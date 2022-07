Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zweiraddiebstähle

Bückeburg

In Bückeburg und in Seggebruch sind am Mittwoch bzw. am Donnerstag zwei Pedelec-Fahrräder von bislang Unbekannten gestohlen worden. Zudem kam es in Bückeburg zum Diebstahl eines Kleinkraftrades.

In Seggebruch hatte ein Pedelec der Marke Cube, Typ Rection Hyb, gerade mal zehn Minuten Standzeit unter einem Carport im Buchenweg. Der Abstellort des Zweirades war von der Straße nicht einsehbar. Der Fahrzeugeigentümer informierte die Polizei Bückeburg, die ein verdächtigen Transporter aus Peine kontrollieren konnte, wobei ein Fahrrad jedoch im Laderaum nicht gefunden wurde.

Das Pedelec hatte eine auffallende blaue Farbe mit roter Aufschrift. Der Schaden liegt bei ca. 2.000 Euro.

In Bückeburg ist von Mittwoch auf Donnerstag ein Pedelec der Marke NCM aus einem Firmengebäude an der Müsinger Straße abhandengekommen.

Möglicherweise haben sich in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr betriebsfremde Personen Zugang zur Firma verschafft und stahlen das weiß/blaue Pedelec, das mit einem Zeitwert von ca. 600 Euro beziffert wird.

Sein Kleinkraftrad der Marke Pegasus stellte ein Geschädigter am Mittwoch gegen 21.00 Uhr vor einem Bankinstitut an der Langen Straße in Bückeburg ab und fand es um 23.30 Uhr nicht mehr vor.

Der schwarze Roller wurde dann am Donnerstag unterhalb der Fußgängerbrücke, Verlängerung Alter Weg, an der Bahnstrecke aufgefunden.

