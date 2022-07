Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw während Überholvorgang

Rehburg-Loccum (ots)

Rehburg (ZIE)

Am Donnerstag, 28. Juli 2022, gegen 12.52h, kam es auf der Winzlarer Straße/Kreisstraße 10 zwischen Rehburg und Winzlar zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren ein 79jähriger Mann aus Obernkirchen und ein 30jährige Frau aus Loccum in dieser Reihenfolge die genannte Strecke hinter einer Fahrzeugkolonne. Die Loccumerin war bereits im Überholvorgang der vor ihr fahrenden Kolonne, als der Obernkirchener ebenfalls zum Überholen ausscherte. In der Folge berührten sich beide Fahrzeuge seitlich. Glücklicherweise konnten beide Pkw auf der Straße gehalten und gestoppt werden. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Gegen den Mann aus Obernkirchen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell