Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: burg - Unbekannter fährt gegen Streifenwagen und flüchtet - Zeugenaufruf der Polizei

Nienburg (ots)

(KEM) Am frühen Mittwochmorgen, den 27.07.2022, gegen 04.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter PKW gegen einen Streifenwagen, der eine Gefahrenstelle auf der B6 absicherte, und flüchtete. Die Beamten befanden sich zum Unfallzeitpunkt nicht im Fahrzeug und wurden nicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Ermittlung des Unfallflüchtigen führen.

Eine uniformierte Streifenwagenbesatzung der PI Nienburg/Schaumburg war am Mittwochmorgen aufgrund einer Gefahrenstelle auf der B6 kurz hinter der Auffahrt Nienburg-Mitte in Fahrtrichtung Hannover im Einsatz, da beide Fahrbahnen durch einen unbekannten Verursacher auf einer Länge von ca. 100-200 Metern durch Lebensmittel und Kleidung verunreinigt waren. Die Beamten sicherten die Gefahrenstelle mittig der Fahrbahnen mit ihrem Streifenwagen, eingeschaltetem Blau- sowie Warnblinklicht und einem nach rechts weisenden roten Pfeil in der Topanlage ab. Mit gelber Warnjacke und Warnweste bekleidet und Taschenlampe ausgerüstet, wiesen die Polizeibeamten herannahende Fahrzeuge zusätzlich auf die Gefahrenstelle hin, während ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei die Reinigungsarbeiten durchführte.

Im weiteren Verlauf näherte sich ein PKW, ohne seine Geschwindigkeit zu verringern. Der PKW fuhr dann ungebremst seitlich gegen den Streifenwagen und über eine Warnbarke, verringerte kurz seine Geschwindigkeit und fuhr weiter in Fahrtrichtung Hannover. Trotz unverzüglich eingeleiteter Fahndung konnte der flüchtige PKW nicht mehr festgestellt werden. An der Unfallstelle fand sich jedoch eine abgerissene Außenspiegelabdeckung, die von dem unfallverursachenden Fahrzeug stammen dürfte. Demnach könnte es sich um einen dunklen Chevrolet Cruze Saloon handeln. Das Fahrzeug müsste an der Fahrerseite und Front sowie am linken Außenspiegel beschädigt sein.

Den Polizisten und dem Mitarbeiter der Straßenmeisterei gelang es, sich rechtzeitig hinter der Schutzplanke in Sicherheit zu bringen. Sie wurden nicht verletzt.

Der Streifenwagen wurde durch den Zusammenstoß an der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei bittet Bürgerinnern und Bürger, die Hinweise zur Ermittlung des Unfallflüchtigen geben können, sich telefonisch bei der Polizei Nienburg unter 05021/97780 zu melden.

