Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst - St. Tönis: Alleinunfall mit Pedelec

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

Am Donnerstag um 13:55 Uhr stürzte ein 83-jähriger Mann aus Tönisvorst beim Absteigen von seinem Pedelec auf der Hochstraße in St. Tönis. Nachdem er angehalten hatte, blieb er vermutlich mit dem Fuß am Sattel hängen. Durch den Aufprall verlor er kurzzeitig das Bewusstsein. Der Senior wurde schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /cb (1047)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell