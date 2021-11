POL-GI: 26-Jähriger greift offenbar Drogerie-Mitarbeiterin an + Rezeptfälschung erkannt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest + Mit unbekannter Waffe geschossen + Hauswand beschädigt und weggefahren

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 23.11.2021:

26-Jähriger greift offenbar Drogerie-Mitarbeiterin an + Rezeptfälschung erkannt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest + Mit unbekannter Waffe geschossen + Hauswand beschädigt und weggefahren

Gießen: Einbruch in Sporthalle gescheitert

Bei einem Einbruch in eine Boulderhalle im Lehmweg hielten offenbar mehrere Fenster und Türen den Hebelversuchen stand. Am Donnerstag zwischen 00.30 und 10.00 Uhr machten sich die Einbrecher an dem Gebäude zu schaffen und scheiterten letztendlich. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: 26-Jähriger greift offenbar Drogerie-Mitarbeiterin an

Nachdem die Angestellte einer Drogerie in der Straße "Neustadt" einen mutmaßlichen Ladendieb ansprach, griff er sie unvermittelt an. Am Dienstag gegen 13.55 Uhr beobachtete sie den Verdächtigen, gegen den auch ein Hausverbot vorlag, und verwies ihn des Hauses. Daraufhin würgte er offenbar die Mitarbeiterin, schubste sie zu Boden und schlug zu. Darüber hinaus trat er gegen Warengüter. Polizisten nahmen den 26-jährigen Asylbewerber aus Guinea fest und entließen ihn nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder. Sie leiteten mehrere Verfahren wegen Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Sachbeschädigung ein. Wer hat den Vorfall in der Drogerie am Dienstag ebenfalls beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mobiltelefon entwendet

An der Bushaltestelle am Marktplatz stahl ein Unbekannter das Telefon aus der Jackentasche eines 21-Jährigen. Der Gießener stieg am Dienstag gegen 17.00 Uhr aus der Buslinie 2 aus, als der mutmaßliche Dieb offenbar zu schlug und mit dem Diebesgut flüchtete. Beschreibung des Tatverdächtigen: Er ist 1,75 groß und war dunkel gekleidet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

Grünberg: Rezeptfälschung erkannt - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Den richtigen Riecher hatte eine Apothekerin am Dienstag in der Rosengasse. Gegen 14.50 Uhr legte ein Mann ein Rezept für ein Psychopharmakon vor. Der Angestellten kam es verdächtig vor und informierte die Polizei. Als der Verdächtige zum Abholtermin kam, konnte die Polizei einen 18-jährigen Mann aus dem Landkreis Groß-Gerau festnehmen. Anschließend entließen sie den Mann wieder und leiteten ein Verfahren wegen Urkundenfälschung ein.

Gießen/Buseck: Mit unbekannter Waffe geschossen

In der Max-Eyth-Straße schoss am Dienstag der vergangenen Woche (16. November) gegen 21.00 Uhr ein unbekannter Autofahrer mit Leuchtpurmunition in Richtung des Raucherbereichs einer Firma. Dabei traf er einen 42-jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen am Arm, der sich nach ersten Erkenntnissen nicht verletzte. Anschließend flüchtete der Unbekannte mit einem weißen BMW (vermutlich 1er). Etwa zehn Minuten später, gegen 21.10 Uhr, kam es in der Hautpstraße in Buseck-Oppenrod zu einem ähnlichen Vorfall. Ein Zeuge berichtet über Schüsse mit Leuchtspur auf dortige Höfe. Wer hat die Vorfälle am Dienstag der letzten Woche gegen 21.00 Uhr bzw. 21.10 Uhr beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Mercedes beschädigt

5.000 Euro Schaden sind die Folge einer Unfallflucht zwischen Sonntag (21.November) 18.30 Uhr und Montag (22.November) 09.00 Uhr in der Licher Straße (Höhe 84). Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein Unbekannter die silberfarbene A-Klasse auf der rechten Seite. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Lollar: Parkplatzrempler

Nur 15 Minuten parkte ein Seat am Mittwoch (24.November) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Alten Bahnhof". Zwischen 11.15 Uhr und 11.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen geparkten schwarzen Seat Leon auf der Fahrerseite. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Verkehrsschild angefahren

Am Dienstag (23.November) gegen 07.50 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau die Schottstraße und beabsichtigte nach rechts in die Nordanlage einzubiegen. Dabei kam die Frau von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Verkehrsschild. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Pohlheim: Wildunfall

Ein 53-jähriger Mann aus Langgöns in einem Audi befuhr am Dienstagmorgen (23.November) gegen 05.50 Uhr die Landstraße 3129 von Leihgestern nach Watzenborn-Steinberg als plötzlich ein Reh die Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier lief nach dem Aufprall in unbekannte Richtung weg. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf Höhe von 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ohne Führerschein unterwegs

Am Dienstag (23.November) gegen 12.45 Uhr fiel auf der Landstraße 3020 zwischen Heuchelheim und Gießen aufgrund seiner Fahrweise ein Mofafahrer auf. Beim Versuch den Mofafahrer zum Anhalten zu bewegen, stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Die Ermittlungen führten zu einem 15-Jährigen aus dem Landkreis Gießen, der ohne Führerschein unterwegs war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Wettenberg: Hauswand beschädigt und weggefahren

Ein zunächst Unbekannter befuhr am Montag (22.November) gegen 14.40 Uhr die Schanzenstraße und beabsichtigte in die Bachstraße abzubiegen. Beim Abbiegen stieß der Unbekannte gegen eine Hauswand. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Ermittlungen führten zu einem 20-Jährigen aus dem Landkreis Gießen. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3555.

Reiskirchen: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Dienstagabend (23.November) gegen 20.05 Uhr befuhren eine 31-jährige Frau in einem Opel und ein 21-jähriger Mann in einem Ford hintereinander von Oppenrod in Richtung Bundesstraße 49. Offenbar bemerkte der Ford-Fahrer den Bremsvorgang der 31-Jährigen zu spät und fuhr auf. Die Opel-Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 6.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Langgöns: Warnbaken umgefahren

Am Dienstag (23.November) gegen 15.00 Uhr befuhr eine 33-jährige Frau aus Gießen in einem Dacia die Bundesautobahn 45 in Richtung Dortmund. Am Ende der Baustelle kam die Gießenerin von der Fahrbahn ab und fuhr gegen zwei Warnbaken. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 4.380 Euro. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

B429/Gießen: Beim Vorbeifahren LKW beschädigt

Am Mittwoch (24.November) gegen 11.20 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann mit einem LKW den rechten Fahrstreifen der Bundesstraße 429 von Wettenberg in Richtung Lahnfelddreieck. Offenbar sah der LKW-Fahrer einen als Sicherung von Mäharbeiten abgestellten LKW mit Warnleitanhänger zu spät und beschädigte beim Spurwechsel auf die linke Fahrspur das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall beim Spurwechsel

Ein 21-jähriger Mann aus Pohlheim in einem Audi befuhr am Mittwoch (24.November) gegen 12.05 Uhr den Berliner Platz auf der linken Fahrspur in Richtung Anlagenring. Vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten, wechselte der Pohlheimer auf die rechte Fahrspur. Dabei kam es zu einer Berührung mit dem Außenspiegel des VW eines 23-Jährigen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 750 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

