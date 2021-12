Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 211209 Tönisvorst-Vorst: versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Tönisvorst-Vorst (ots)

Unbekannte versuchten am Donnerstag, zwischen 16:00 Uhr und 20:15 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Straße "Im Heimgarten" einzubrechen. Sie schlugen das Glas der Terrassentüre ein, wodurch sie eine Alarmanlage auslösten und flüchteten ohne Beute zu machen. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge bitte an die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770. /JP (1046)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell