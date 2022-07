POL-NI: Zwei Roller gestohlen

Bückeburg (ots) - (ma) Zwei Gebrauchtfahrzeuge sind am Montag gegen 22.15 Uhr vom Ausstellungsgelände eines Autohauses an der Mindener Straße in Bückeburg gestohlen worden. Bei den entwendeten Autos, an denen keine amtlichen Kennzeichen angebracht waren, handelt es sich um zwei schwarze Pkw Opel, Typ Insignia Sports Tourer. Zur Tatzeit befanden sich drei Personen, vermutlich alle männlich, auf dem frei zugänglichen Grundstück des Autohauses. Die Fahrzeuge fuhren nach ...

