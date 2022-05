POL-MTK: Pressemitteilung der Autobahnpolizei

Hofheim (ots) - 1. E-Scooter geklaut, Hattersheim am Main, Ladislaus-Winterstein-Ring, Mittwoch, 11.05.2022, 15:00 Uhr bis 20:30 Uhr (sc) Am Mittwochnachmittag kam es in Hattersheim im Ladislaus-Winterstein-Ring unweit des Freibades zum Diebstahl eines E-Scooters. Das Schloss, mit dem das schwarze Gefährt an einem Fahrradständer gesichert war, wurde durch die Täter ...

mehr