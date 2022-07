Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in Frestorf an der Kreuzung B215/K15

Stolzenau (ots)

Frestorf (ZIE)

Am Donnerstag, 28. Juli 2022, gegen 14.22h ereignete sich in Frestorf an der dortigen Kreuzung der Bundesstraße 215 mit der Kreisstraße 15 ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw.

Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 27jähriger Mann aus Nendorf mit seinem Pkw aus Richtung Bülten/Diethe kommend die Kreuzung geradeaus in Richtung Nendorf zu überqueren. Hierbei mißachtete er die den Verkehr regelnden Verkehrszeichen und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 28jährigen Mannes aus Huddestorf, der die B215 in Fahrtrichtung Raddestorf befuhr. An beiden Pkw entstand hoher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17000 Euro beziffert. Der Pkw des Huddestorfers kam nach dem Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Grundstückshecke und eine dort befindliche Straßenlaterne. Glücklicherweise blieben beide Fahrzeugführer, sowie der Insasse im Pkw des Nendorfers unverletzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Gegen den Mann aus Nendorf wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

