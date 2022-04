Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Betrunkener Pkw-Fahrer in Edewecht/OT Osterscheps+++

Oldenburg (ots)

Am 03.04.2022 (Sonntag), gegen 00.15 Uhr, hält die Polizei Bad Zwischenahn in Osterscheps den Fahrer eines Pkw im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellt sich schnell heraus, dass alle drei Insassen des Fahrzeugs erheblich unter Alkoholeinfluss stehen. Bei einem freiwillig durchgeführten Test am Alkomaten weist der 41-jährige Fahrer ein Ergebnis von 2,10 Promille auf. Er wollte nach einer Feier an seiner Wohnanschrift seine beiden Zechgenossen lediglich ein kleines Stück nach Hause bringen. Nach der Blutprobenentnahme und der Beschlagnahme des Führerscheines erwartet ihn nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

(202200422049)

