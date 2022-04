Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Brand eines Einfamilienhauses in Wildenloh+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, den 01.04.2022, gegen 15:53 Uhr, wurde der Feuerwehr über Notruf die Auslösung eines Rauchwarnmelders und Wahrnehmung von Rauch im Bereich der Lerchenstraße in Wildenloh mitgeteilt. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei konnte ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Lerchenstraße mit erheblicher Rauchentwicklung festgestellt werden. Durch die Löscharbeiten der Feuerwehr wurde ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäude verhindert, so dass lediglich große Teile der Einrichtung verbrannten und Fenster durch die Hitze platzten. Die Ursache der Brandentstehung ist im Moment nicht bekannt und muss noch ermittelt werden. Die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit nicht beziffert werden, das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Brandbekämpfung waren die Freiwillige Feuerwehr Jeddeloh, Friedrichsfehn, Elmendorf und Edewecht eingesetzt, sowie ein Leiterwagen der Berufsfeuerwehr Oldenburg.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell