Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall auf der A 29 mit einer verletzten Person ++ Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt - Staubildung ++

Oldenburg (ots)

Am 30.03.22, um 09.23 Uhr, kommt es auf der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück, in Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Ohmstede, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nach aktuellem polizeilichen Ermittlungsstand ergibt sich folgender Unfallhergang: Ein 48 Jahre alter Fahrzeugführer aus Emden befährt zu diesem Zeitpunkt den Überholfahrstreifen und wird zu spät auf ein Stauende aufmerksam. Er fährt auf den vor ihm bereits langsam fahrenden Pkw eines 62 Jahre alten Fahrzeugführer aus Großenkneten auf. Dieser wird hierdurch leicht verletzt. Der Pkw wird gegen die Mittelschutzplanke geschoben und bleibt dort schwer beschädigt stehen. Anschließend touchiert der Pkw des Emders einen weiteren bereits stehenden Pkw einer 28 Jahre alten Fahrzeugführerin aus Varel. Auch dieser Pkw wird beschädigt. Durch den Unfall werden Trümmerteile auf beide Fahrspuren geschleudert und die Fahrbahn muss zunächst durch die Autobahnmeisterei Oldenburg gereinigt werden. Nach einer kurzen Vollsperrung an der Anschlussstelle Ohmstede kann der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 24000 Euro. ++

