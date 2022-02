Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruchdiebstahl auf Gelände des Bauhofs in Nordenham +++ Erneuter Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach dem erfolgten Zeugenaufruf am 31. Januar 2022 gingen bereits mehrere Anrufe bei der Polizei ein.

Mehrere Zeugen teilten Hinweise auf eine vierköpfige Personengruppe (drei junge Männer und eine junge Frau) mit, die am Sonntagmorgen in der Zeit von 5:00 bis 8:00 Uhr mit zwei blauen Papiertonnen auf dem ehemaligen Bahndamm/"Erich-Lampe-Weg", zwischen der Hansingstraße, dem "Mittelweg" und der Südschule gesehen wurden. Die Mülltonnen wurden zuvor an der Müllerstraße entwendet.

Weitere Zeugen, denen diese Personengruppe am Sonntagmorgen aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden. Auch der Verbleib der entwendeten, blauen Papiertonnen ist weiterhin von Interesse.

Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68438/5135032

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell