POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham +++ Eine Person leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Februar 2022, ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall an der Martin-Pauls-Straße in Nordenham.

Ein 59-Jähriger aus Nordenham fuhr mit seinem VW von einem Privatgrundstück nach links in die Martin-Pauls-Straße ein. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtberechtigten Mercedes, welcher von einem 25-Jährigen aus Aurich gelenkt wurde.

Bei dem darauffolgenden Zusammenstoß wurde der 25-Jährige leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge waren im Anschluss nicht weiter fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe der entstandenen Sachschäden wurde auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Gegen den 59-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund einer fahrlässigen Körperverletzung, sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

