POL-OL: +++ Falscher Polizist erbeutet wertvollen Schmuck +++

Erneut hat sich ein unbekannter Betrüger in Oldenburg als Polizeibeamter ausgegeben und dabei mehrere Uhren und wertvollen Schmuck erbeutet.

Der Mann hatte sich am Montag gegen 17 Uhr erstmals bei einer 82-jährigen Oldenburgerin aus dem Friedhofsweg gemeldet und sich als Kriminalbeamter ausgegeben. In dem Telefonat erklärte er der Rentnerin, dass die Polizei auf der Suche nach einem flüchtigen Täter sei. Daher müsse die Frau Fenster und Türen ihrer Wohnung schließen, außerdem dürfe sie das Haus nicht mehr verlassen. Im weiteren Verlauf des Gesprächs fragte der Anrufer die 82-Jährige schließlich, ob sie Bargeld oder Schmuck zuhause aufbewahren würde, was die Frau bejahte. Daraufhin erklärte der Unbekannte, dass die Staatsanwaltschaft den Schmück zur Prüfung benötige. Er forderte die Oldenburgerin auf, den Schmuck einzupacken, damit ein Bote ihn abholen könne.

Gegen 18 Uhr erschien dann der angekündigte Bote, dem die 82-Jährige den Schmuck schließlich aushändigte. Der Mann verließ anschließend die Wohnung - mit einer Beute im Wert von etwa 70.000 Euro. Erst Stunden später wurde der Rentnerin bewusst, dass sie Opfer eines Betrugs geworden ist. Sie erstattete Anzeige.

Bei dem Boten soll es sich um einen etwa 40-jährigen und 1,75 Meter großen Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Der Unbekannte soll hochdeutsch gesprochen haben.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden. (388230)

