POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Gefährdung des Straßenverkehrs in Edewecht, OT Portsloge - Geschädigte/Zeugen gesucht+++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 01.04.2022, gegen 08:00 Uhr befuhr eine 75-Jährige aus Wardenburg mit ihrem grauen Mercedes-Benz den Jückenweg im Edewechter Ortsteil Portsloge in Fahrtrichtung Portsloger Straße. Hierbei kam es nach Zeugenangaben zu einer erheblichen Gefährdung mehrerer Verkehrsteilnehmer, da die Fahrzeugführerin wiederholt in den Gegenverkehr geriet. Mögliche Geschädigte und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 zu melden.

