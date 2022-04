Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Vorläufige Festnahme von drei reisenden Dieben+++

Oldenburg (ots)

+++Am Samstag 02.04.22, gegen 16.15 Uhr, fiel zwei Beamten der Autobahnpolizei Oldenburg auf der BAB 293 in Richtung Brake zwischen der Anschlussstelle Oldenburg-Etzhorn und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Nord ein Pkw aus dem Bereich Nordrhein-Westfalen auf. Dem Pkw wurde bis zur Anschlussstelle Rastede gefolgt und in der Ortschaft Rastede einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde im Kofferraum des mitgeführten Pkw diverses, originalverpacktes Diebesgut in einem geschätzten Warenwert von mehreren tausend Euro festgestellt. Die drei nichtdeutschen, männlichen Beschuldigten im Alter von 25, 29 und 36 Jahren machten keinerlei Angaben über die Herkunft der Gegenstände, sodass der Verdacht nahelag, dass die Gegenstände aus Diebstählen stammen mussten. Im Rahmen von intensiv geführten Ermittlungen wurde bekannt, dass die drei Beschuldigten offensichtlich einer bundesweit agierenden Diebesbande angehören. Die in dem Pkw festgestellten Gegenstände konnten letztlich verschiedenen Tatorten in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zugeordnet werden und wurden beschlagnahmt. Die drei Beschuldigten wurden vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Letztlich wurden zwei Beschuldigte aus Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt; ein Beschuldigter wurde in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg verbracht.+++

