POL-PDNW: (Wachenheim) - Dixi-Toilette umgeworfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 07.08.2022 gegen 08:00 Uhr konnte ein Zeuge im Römerweg in Wachenheim eine umgeworfene Dixi-Toilette feststellen. Durch bislang unbekannte Personen wurde diese umgeworfen. Eine Gefährdung für den Straßenverkehr entstand glücklicherweise nicht. Das unbeschädigte Toilettenhäuschen wurde durch die Polizeikräfte wieder ordnungsgemäß aufgestellt. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

