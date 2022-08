POL-RZ: Zeugen nach versuchtem Raub gesucht

Ratzeburg (ots) - 04. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.-03.08.2022 - Seedorf In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle in Seedorf, Alte Dorfstraße. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 19.00 Uhr bis 11.15 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle und entwendeten von dort diverse Werkzeuge und Maschinen in einem fünfstelligen Betrag. Genaue Einzelheiten ...

