Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Handy geraubt - Wer kann Hinweise geben?

Ratzeburg (ots)

04. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.08.2022 - Lauenburg

In der vergangenen Nacht ist es in der Parkanlage Fürstengarten in Lauenburg zu einem Raub eines Smartphones zum Nachteil eines 23-Jährigen durch zwei Unbekannte gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen befand sich der Geschädigte gegen 23.15 Uhr in der Parkanlage Fürstengraben auf der dortigen Terrasse und wartete auf seine Verabredung. Es traten dann zwei unbekannten Täter an ihn heran, schlugen und bedrohten ihn mit einem messerähnlichen Gegenstand. Die Täter entrissen dem Geschädigten sein mitgeführte Smartphone und versuchten auch sich sein Portemonnaie anzueignen, was misslang. Unmittelbar danach entfernte sich die Täter unerkannt.

Der Lauenburger wurde leicht dabei verletzt.

Eine detaillierte Täterbeschreibung war nicht möglich.

In der Straße Alte Wache, bei der dortigen Sparkassenfiliale wurde nur kurze Zeit später das geraubte Smartphone wieder aufgefunden.

Die ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei Geesthacht bitten unter 04152/8003-0 um sachdienliche Hinweise zur Identität und Fluchtrichtung der unbekannten Täter sowie zum Tatgeschehen. Aufgrund des Fundortes des Smartphones können auch dort gemachte Beobachtungen für die Polizei von Bedeutung sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell