Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in ein Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

03. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.08.2022 - Dassendorf

Am 02.08.2022, in der Zeit von 07.15 Uhr und 14.15 Uhr kam es im Grenzwall in Dassendorf zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Bislang unbekannte Täter drangen über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Dort entwendeten sie Elektronikartikel und entfernte sich anschließend, mit einem aus dem Gartenhaus entwendeten Damenrad, in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit den Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell