POL-RZ: Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwerverletzt

03. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 02.08.2022 - Dassendorf

Gestern Nachmittag (02.08.2022), gegen 14.00 Uhr, kam es im Mühlenweg auf der L 314 bei Dassendorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Hyundai-Fahrer aus dem Kreis Herzogtum - Lauenburg die L 314 aus Aumühle kommend in Richtung Dassendorfer Kreuz. In Höhe des Friedhofes wollte er einen ihm vorausfahrenden Pedelec-Fahrer überholen. Dabei touchierte er diesen, so dass der 80-jährige Radler stürzte und sich schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte. Der ebenfalls aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg stammende 80 Jahre alte Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Geesthacht geführt.

