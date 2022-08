Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Dieseldiebstahl aus zwei Zugmaschinen

Ratzeburg (ots)

02. August 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 29.07.- 01.08.2022 - Geesthacht

Am vergangenen Freitagabend (29.07.2022) stellten zwei Fahrer ihre Sattelzugmaschinen, der Marken MAN und Scania, auf einem Parkplatz in der Bahnstraße in Geesthacht ab. Am Montagfrüh (01.08.2022) stellten diese nun fest, dass ihre Tankinhalte entwendet worden sind. Aus der Scania-Maschine wurden ca. 1000 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Die zum Abstellzeitpunkt noch mit 300 Liter Dieselkraftstoff gefüllte MAN-Maschine war jetzt ebenfalls leer.

Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Geesthacht unter der Telefonnummer 04152/8003-0 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell