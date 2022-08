Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ermittlungen nach Steinewurf auf Autofahrer

Ratzeburg (ots)

02. August 2022 | Kreis Stormarn - 29.07.2022 - Glinde

Bereits am Freitag (29.07.2022) kam es nachmittags zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Eine männliche Person habe gegen 16.45 Uhr einen Stein in der Möllner Landstraße in Glinde auf einen vorbeifahrenden Pkw geworfen.

Der 57-jähriger Fahrzeugführer aus Glinde war mit einem Ford Transit gerade von einem Supermarkt-Parkplatz auf die Möllner Landstraße gefahren, als ein Unbekannter vom rechten Fahrbahnrand einen größeren Stein direkt auf sein Fahrzeug warf. Der Stein schlug in der Windschutzscheibe des Ford ein. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der 30-jährige Steinewerfer konnte von den herbeigerufenen Beamten der Polizeistation Glinde vor Ort angetroffen werden.

Er wird sich nun wegen des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell